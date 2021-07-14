Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Однак він чітко не вказав, чи має на увазі саміт лідерів держав, чи зустріч політичних радників.
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Що відомо про саміт
За словами Єрмака, одним з механізмів для досягнення миру на Донбасі повинен бути проєкт "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією. Варто зауважити, що Україна його підтримала.
Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом,
– заявив глава Офісу Президента.
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Нормандський формат: останні новини
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- За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.
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