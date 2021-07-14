Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Однак він чітко не вказав, чи має на увазі саміт лідерів держав, чи зустріч політичних радників.

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Що відомо про саміт

За словами Єрмака, одним з механізмів для досягнення миру на Донбасі повинен бути проєкт "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією. Варто зауважити, що Україна його підтримала.

Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом,

– заявив глава Офісу Президента.

Зверніть увагу! Остання зустріч лідерів країн нормандського формату, а саме України, Німеччини, Франції та Росії, відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі.

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