Олексій Резніков під час візиту до Брюсселю 7 липня заявив, що Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів "нормандської четвірки у Парижі". Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон та Володимир Путін зустрілися у Єлисейському палаці 9 грудня 2019 року.