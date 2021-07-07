Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповів міжнародним партнерам про консультації в межах Тристоронньої контактної групи. Резніков акцентував на тактиці російської сторони.
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За його словами, Росія відмовляється виконувати зобов'язання, які взяла на себе. Також держава-агресор намагається уникнути відповідальності за збройну агресію проти України і окупацію територій країни.
Резніков: Росія намагається блокувати консультації
Резніков заявив, що Росія здійснює агресивну кампанію дезінформації. Зокрема він нагадав, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе після саміту нормандської четвірки у 2019 році.
Натомість Росія не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації,
– наголосив міністр.
Він зауважив, що Організація Північноатлантичного договору чітко розуміє, що Москва – це не "посередник", а учасник міжнародного збройного конфлікту і є відповідальною за його розв'язання.
На зустрічі обговорили співпрацю України і НАТО
НАТО, як відзначив Резніков, надалі готове співпрацювати з Україною. Представники країн-членів організації активно підтримують нашу державу.
Робочий візит Резнікова до Брюсселя / Фото Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Що відомо про візит Резнікова до Брюсселя
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відвідав Брюссель з робочим візитом. Він взяв участь у засіданні Комісії Україна – НАТО.
- На зустрічі виступили представники 30 держав-членів Альянсу.
- Також Резніков зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО Мірче Джоане.
- Відзначимо, що це вже другий візит міністра до Брюсселя за останні 2 місяці. На попередній зустрічі мовилось про розвиток відносин України та НАТО.