Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповів міжнародним партнерам про консультації в межах Тристоронньої контактної групи. Резніков акцентував на тактиці російської сторони.

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За його словами, Росія відмовляється виконувати зобов'язання, які взяла на себе. Також держава-агресор намагається уникнути відповідальності за збройну агресію проти України і окупацію територій країни.

Резніков: Росія намагається блокувати консультації

Резніков заявив, що Росія здійснює агресивну кампанію дезінформації. Зокрема він нагадав, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе після саміту нормандської четвірки у 2019 році.

Натомість Росія не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації,

– наголосив міністр.

Він зауважив, що Організація Північноатлантичного договору чітко розуміє, що Москва – це не "посередник", а учасник міжнародного збройного конфлікту і є відповідальною за його розв'язання.

На зустрічі обговорили співпрацю України і НАТО

НАТО, як відзначив Резніков, надалі готове співпрацювати з Україною. Представники країн-членів організації активно підтримують нашу державу.

Робочий візит Резнікова до Брюсселя / Фото Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Що відомо про візит Резнікова до Брюсселя