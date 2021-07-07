Спеціальний представник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай прокоментував пропозицію українського президента під час конференції з питань реформ в Україні.
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Реакція Альянсу на пропозицію Зеленського
Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство – тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії,
– зазначив Аппатурай.
Він наголосив, що не стверджує, що зв'язку між реформами та політичним рішенням немає – вони пов'язані. "Однак тільки виконання переліку умов самого по собі недостатньо", – уточнив спецпредставник генсека НАТО.
Аппатурай також додав, що не лише Україна повинна бути готовою до вступу в НАТО, але й Альянс має бути готовим до розширення.
Заява Зеленського щодо НАТО і реформ: що відомо
- Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чіткий перелік реформ, реалізація якого забезпечить вступ в НАТО.
- Президент переконаний, що час закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в Альянсі.