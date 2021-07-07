Спеціальний представник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай прокоментував пропозицію українського президента під час конференції з питань реформ в Україні.

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Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство – тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії,

– зазначив Аппатурай.

Він наголосив, що не стверджує, що зв'язку між реформами та політичним рішенням немає – вони пов'язані. "Однак тільки виконання переліку умов самого по собі недостатньо", – уточнив спецпредставник генсека НАТО.

Аппатурай також додав, що не лише Україна повинна бути готовою до вступу в НАТО, але й Альянс має бути готовим до розширення.

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