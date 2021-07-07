Зеленський сказав, що варто почати втілювати в життя політичне рішення про членство України в НАТО. Про це він заявив під час виступу у Вільнюсі.
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Зеленський заявив, що варто закінчити з невизначеністю
Володимир Зеленський підтвердив, що держава хоче отримати чіткий перелік реформ, необхідних для інтеграції.
Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в НАТО,
– заявив Зеленський.
Також він наголосив, що ключ до позитивних рішень євроатлантичних прагнень країни – це передусім успіх реформ.
Володимир Зеленський також зауважив, що:
- "будемо і надалі робити все, щоб пришвидшити темп реформ в Україні у тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою Україна-НАТО, та ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до інтеграції з альянсом";
- Україна хоче мати узгоджені критерії, за якими надалі буде оцінювати успішність реформ і готовність до членства.
Я знаю, що обговорюється ідея проведення у 2023 році саміту НАТО у Вільнюсі, будемо лише вітати, якщо Литва виступить господарем заходу і в рамках цього заходу щось новеньке продемонструють країни НАТО у відношенні до України,
– заявив президент.
Вступ України в НАТО: що відомо
- Заявку та втуп до НАТО Україна подала ще у 2008 році.
- У 2020 році Україна стала партнером НАТО. Таким чином увійшла до програми розширених можливостей від НАТО.
- У Офісі Президента заявили, що наступний етап – це отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
- Нещодавно міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" підтримали членство України в ЄС і НАТО. Глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали спільний документ.
- Очільник МЗС України заявив, що вступ України в НАТО – це питання часу та ціни. Він також зауважив, що Україна значно розвинула військово-технічне співробітництво з США, Великобританією і Туреччиною.