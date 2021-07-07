Зеленський сказав, що варто почати втілювати в життя політичне рішення про членство України в НАТО. Про це він заявив під час виступу у Вільнюсі.

Читайте більше Говорили про Донбас, Росію та членство в ЄС: Зеленський зустрівся з главами Литви та Євроради

Зеленський заявив, що варто закінчити з невизначеністю

Володимир Зеленський підтвердив, що держава хоче отримати чіткий перелік реформ, необхідних для інтеграції.

Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в НАТО,

– заявив Зеленський.

Також він наголосив, що ключ до позитивних рішень євроатлантичних прагнень країни – це передусім успіх реформ.

Володимир Зеленський також зауважив, що:

"будемо і надалі робити все, щоб пришвидшити темп реформ в Україні у тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою Україна-НАТО, та ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до інтеграції з альянсом" ;

; Україна хоче мати узгоджені критерії, за якими надалі буде оцінювати успішність реформ і готовність до членства.

Я знаю, що обговорюється ідея проведення у 2023 році саміту НАТО у Вільнюсі, будемо лише вітати, якщо Литва виступить господарем заходу і в рамках цього заходу щось новеньке продемонструють країни НАТО у відношенні до України,

– заявив президент.

Вступ України в НАТО: що відомо