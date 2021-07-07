Зеленский сказал, что стоит начать воплощать в жизнь политическое решение о членстве Украины в НАТО. Об этом он заявил во время выступления в Вильнюсе.
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Зеленский заявил, что стоит закончить с неопределенностью
Владимир Зеленский подтвердил, что государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.
Через 13 лет после Бухарестского саммита НАТО следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждения политического решения о будущем членстве Украины в НАТО,
– заявил Зеленский.
Также он подчеркнул, что ключ к позитивным решениям евроатлантических стремлений страны – это прежде всего успех реформ.
Владимир Зеленский также отметил, что:
- "будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО, и мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к интеграции с альянсом";
- Украина хочет иметь согласованные критерии, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.
Я знаю, что обсуждается идея проведения в 2023 году саммита НАТО в Вильнюсе, будем только приветствовать, если Литва выступит хозяином мероприятия и в рамках этого мероприятия что-то новенькое продемонстрируют страны НАТО в отношении Украины,
– заявил президент.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- Заявку и вступление в НАТО Украина подала еще в 2008 году.
- В 2020 году Украина стала партнером НАТО. Таким образом вошла в программу расширенных возможностей НАТО.
- В Офисе президента рассказали, что следующий этап – это получение Плана действий по членству в Альянсе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
- Недавно министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Главы дипломатий Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ.
- Глава МИД Украины заявил, что вступление Украины в НАТО – это вопрос времени и цены. Он также отметил, что Украина значительно развила военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией.