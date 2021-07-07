Зеленский сказал, что стоит начать воплощать в жизнь политическое решение о членстве Украины в НАТО. Об этом он заявил во время выступления в Вильнюсе.

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Зеленский заявил, что стоит закончить с неопределенностью

Владимир Зеленский подтвердил, что государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.

Через 13 лет после Бухарестского саммита НАТО следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждения политического решения о будущем членстве Украины в НАТО,

– заявил Зеленский.

Также он подчеркнул, что ключ к позитивным решениям евроатлантических стремлений страны – это прежде всего успех реформ.

Владимир Зеленский также отметил, что:

"будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО, и мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к интеграции с альянсом ";

"; Украина хочет иметь согласованные критерии, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.

Я знаю, что обсуждается идея проведения в 2023 году саммита НАТО в Вильнюсе, будем только приветствовать, если Литва выступит хозяином мероприятия и в рамках этого мероприятия что-то новенькое продемонстрируют страны НАТО в отношении Украины,

– заявил президент.

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