Главными темами встречи стали стратегический курс Украины и ситуация с безопасностью в регионе.

Важно Российские наемники усиливают провокации на фронте, – ООС

Зеленский подчеркнул, что стратегический курс Украины по-прежнему нацелен на обретение полноправного членства в Евросоюзе. В этом контексте стороны обменялись мнениями относительно фиксации европейской перспективы Украины.

Также главы Украины, Литвы и Европейского совета обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в частности концентрацию российских войск вдоль украинской границы, а также на оккупированных территориях.

Украинский президент рассказал своим собеседникам о подготовке к саммиту Крымской платформы и отметил его важность для привлечения внимания международного сообщества к оккупации Крыма.

Что известно о Крымской платформе

Это новый консультативный формат, который инициировала Украина. Главная цель – повысить международное реагирование на оккупацию Крыма. В частности, речь идет о давлении на Россию, а также защите прав жертв оккупационного режима.

Впоследствии Зеленский отдельно обсудил с Мишелем подготовку к 23-му саммиту Украина – ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года. Ранее в Минэкономики заявили о планах обновить соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом до октября, то есть до саммита.

Отметим, что во время прошлогоднего саммита стороны договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, действиях для прекращения огня на Донбассе и дальнейших реформах.