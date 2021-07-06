Головними темами зустрічі стали стратегічний курс України та безпекова ситуація в регіоні.

Важливо Російські найманці посилюють провокації на фронті, – ООС

Зеленський наголосив, що стратегічний курс України, як і раніше, націлений на набуття повноправного членства у Євросоюзі. В цьому контексті сторони обмінялися думками щодо фіксації європейської перспективи України.

Також глави України, Литви та Європейської ради обговорили ситуацію з безпекою в регіоні, зокрема концентрацію російських військ вздовж українського кордону, а також на окупованих територіях.

Український президент розповів своїм співрозмовникам про підготовку до саміту Кримської платформи та відзначив його важливість для привернення уваги міжнародної спільноти до окупації Криму.

Що відомо про Кримську платформу? Це новий консультативний формат, який ініціювала Україна. Головна мета – підвищити міжнародне реагування на окупацію Криму. Зокрема, мовиться про тиск на Росію, а також захист прав жертв окупаційного режиму.

Згодом Зеленський окремо обговорив з Мішелем підготовку до 23-го саміту Україна – ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року. Раніше у Мінекономіки заявили про плани оновити угоду про асоціацію України з Євросоюзом до жовтня, тобто до саміту.

Зауважимо, що під час торішнього саміту сторони домовились про співпрацю у боротьбі з коронавірусом, дії для припинення вогню на Донбасі та подальші реформи.