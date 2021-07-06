Про порушення та збільшення провокації російських найманців повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.
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Бойовики посилюють провокації
Останнім часом збільшилася кількість провокацій російських найманців біля Золотого-4. Там 5 липня бойовики здійснили низку обстрілів позицій ЗСУ з напрямку Золотого-5, зокрема із застосуванням зброї, забороненої мінськими домовленостями.
Окупанти вели вогонь з такої зброї
- мінометів калібру 120 і 82 міліметрів,
- станкових протитанкових гранатометів,
- ручних протитанкових гранатометів,
- великокаліберних кулеметів,
- стрілецької зброї.
Причини загострень зі сторони найманців Росії
За оцінкою української сторони у СЦКК, схожі штучні загострення найманці провокують напередодні засідань Тристоронньої контактно групи. Окупанти використовують їх як привід для подальшого блокування роботи КПВВ "Золоте" та пункту пропуску "Щастя".
Головною метою загострень є пошук бойовиками приводу для висування вимог українській стороні щодо надання додаткових гарантій безпеки, які буцімто є умовою відкриття зазначених пунктів пропуску.
Україна наголошує на тому, що КПВВ "Золоте" розташований безпосередньо на ділянці розведення, де діють безстрокові гарантії безпеки з обох сторін. Тому дії окупантів є свідомою провокацією, яка понад пів року гальмує процес відкриття КПВВ.
Інші порушення бойовиків
Біля "Золотого" російські найманці здійснюють й інші порушення. Зокрема, пов'язані з перебуванням на ділянці сторонніх людей, проведенням несанкціонованих робіт, перешкоджанням роботі БПЛА місії.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Протягом доби 5 липня війська окупанта 9 разів порушили режим припинення вогню.
- Внаслідок обстрілів бойовиків загинув майор Богдан Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр. Крім того, ще 3 бійців ЗСУ отримали травми, їх госпіталізували.