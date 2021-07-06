У головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що командування збройних сил Росії й надалі посилює бойові спроможності з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Раніше Окупанти готують диверсії на Донбасі, а на передовій помітили російських офіцерів, – розвідка
Росія направила на Донбас інструкторів для диверсій
За червень через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей з Росії завезли:
- понад 3 тисячі тонн пального,
- нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, зокрема безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв'язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.
Крім того, на окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з'єднань і частин 8 армії південного військового округу збройних сил Росії. Їхня мета – організація та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських найманців.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Протягом доби 5 липня війська окупанта 9 разів порушили режим припинення вогню.
- Внаслідок атак бойовиків 1 український захисник отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям. Ще 3 бійців ЗСУ отримали травми, їх госпіталізували.