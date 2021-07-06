В главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что командование вооруженных сил России и в дальнейшем усиливает боевые способности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

Ранее Оккупанты готовят диверсии на Донбассе, а на передовой заметили российских офицеров, – разведка

Россия направила на Донбасс инструкторов для диверсий

За июнь через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из России завезли:

более 3 тысяч тонн горючего,

новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в частности беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.

Кроме того, на оккупированную территорию прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8 армии южного военного округа вооруженных сил России. Их цель – организация и проведение занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений российских наемников.

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