Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай прокомментировал предложение украинского президента во время конференции по вопросам реформ в Украине.

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Реакция Альянса на предложение Зеленского

Это так не работает. Нет четкого списка критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство – потому что это политические решения, это не чисто технические критерии,

– отметил Аппатурай.

Он подчеркнул, что не утверждает, что связи между реформами и политическим решением нет – они связаны. "Однако только выполнение списка условий самого по себе недостаточно", – уточнил спецпредставитель генсека НАТО.

Аппатурай также добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.

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