Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай прокомментировал предложение украинского президента во время конференции по вопросам реформ в Украине.
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Реакция Альянса на предложение Зеленского
Это так не работает. Нет четкого списка критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство – потому что это политические решения, это не чисто технические критерии,
– отметил Аппатурай.
Он подчеркнул, что не утверждает, что связи между реформами и политическим решением нет – они связаны. "Однако только выполнение списка условий самого по себе недостаточно", – уточнил спецпредставитель генсека НАТО.
Аппатурай также добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.
Заявление Зеленского по НАТО и реформам: что известно
- Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить четкий список реформ, реализация которого обеспечит вступление в НАТО.
- Президент убежден, что пора закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в Альянсе.