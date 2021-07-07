Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказал международным партнерам о консультациях в рамках Трехсторонней контактной группы. Резников акцентировал на тактике российской стороны.
Читайте также Списка нет, – в НАТО ответили Зеленскому относительно реформ для вступления
По его словам, Россия отказывается выполнять обязательства, которые взяла на себя. Также государство-агрессор пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию территорий страны.
Резников: Россия пытается блокировать консультации
Резников заявил, что Россия осуществляет агрессивную кампанию дезинформации. В частности он напомнил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя после саммита нормандской четверки в 2019 году.
Однако Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации,
– подчеркнул министр.
Он отметил, что Организация Североатлантического договора четко понимает, что Москва – это не "посредник", а участник международного вооруженного конфликта и является ответственной за его решение.
На встрече обсудили сотрудничество Украины и НАТО
НАТО, как отметил Резников, в дальнейшем готово сотрудничать с Украиной. Представители стран-членов организации активно поддерживают наше государство.
Рабочий визит Резникова в Брюссель / Фото Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Что известно о визите Резникова в Брюссель
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины посетил Брюссель с рабочим визитом. Он принял участие в заседании Комиссии Украина – НАТО.
- На встрече выступили представители 30 государств-членов Альянса.
- Также Резников встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ.
- Отметим, что это уже второй визит министра в Брюссель за последние 2 месяца. На предыдущей встрече говорилось о развитии отношений Украины и НАТО.