Алексей Резников во время визита в Брюссель 7 июля заявил, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров "нормандской четверки в Париже". Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились в Елисейском дворце 9 декабря 2019 года.