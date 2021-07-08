Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников принял участие в заседании комиссии Украина – НАТО. Там политик обсудил приоритетные для Украины вопросы.
Заметьте Заминированные территории Востока: НАТО помогает Украине обезвреживать опасные находки
Украина выполнила все обязательства саммита лидеров нормандской четверки в Париже,
– подчеркнул Резников.
Резников охарактеризовал действия России
- Украинский политик рассказал послам государств НАТО, что Россия взамен не выполнила никаких обязательств, которые взяла на себя во время встречи в Париже.
- По словам Резникова, страна-оккупант "пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации".
- Кроме того, политик напомнил, что Россия активно проводит агрессивную кампанию по дезинформации.
Визит Резникова в Брюссель: главное
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников посетил Брюссель с рабочим визитом.
- Там политик встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ.
- Кроме того, Резников принял участие в заседании Комиссии Украина – НАТО, где выступили представители 30 государств-членов Альянса.