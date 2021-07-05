Об этом сообщил глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Георгий Толкачев на форуме "Украина 30. Международная политика" Он отметил, что Резников, как член Трехсторонней контактной группы, сможет детально рассказать о том, что происходит на Донбассе.

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Резников будет подробно доносить информацию до членов НАТО

Как член Трехсторонней контактной группы, Совета национальной безопасности и обороны, вице-премьер-министр, будет подробно доносить правдивую информацию государствам-членам о том, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий,

– сказал Толкачев

Кулеба назвал присоединение к НАТО вопросом времени

Отметим, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал присоединение Украины к НАТО вопросом времени. Чиновник отметил, что несмотря на то, что Киев до сих пор не получил ПДЧ, Украина смогла развить военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией. Поскольку Украина не получила гарантий безопасности от международного сообщества, ей надо думать о собственной обороне.

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