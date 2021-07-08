Відповідні знахідки несуть небезпеку для військових та мирного населення. Знешкоджувати їх Україні допомагають країни НАТО – надають необхідне обладнання, а фахівці Альянсу діляться з українськими колегами своїм досвідом.

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Озброївшись детекторами, міношукачами й гачками вони ретельно обшукують територію, перевіряють ґрунт. Завдання бійців Нацгвардії – виявити вибухонебезпечні предмети. Кожен такий заряд приховує у собі пастку. Подекуди вибухівка замаскована, будь-яка порожня пляшка, шматок фольги, або нібито ненароком забута риболовна волосінь можуть в будь-який момент здетонувати.

"Тренінг під керівництвом НАТО, інструкторів з Великої Британії, дає нам можливість упорядкувати свої дії на небезпечних територіях, на яких застосовуються саморобні вибухові пристрої", – сказав інструктор Навчального центру Національної гвардії України Володимир Сорокін.

Як виявляють вибухонебезпечні предмети

Процес – майже ювелірний, нацгвардійці детектором досліджують ґрунт на висоті кількох сантиметрів від землі, щоб не зачепити вибухівку. За кожним підозрілим сигналом може бути прихована як іржава консервна банка, так і вибухове начиння.

Гвардійці тренуються розрізняти мінні пастки, протидіяти саморобним вибуховим пристроям, знешкоджувати вибухівку. Засвоюють прийоми як максимально безпечно дослідити потенційно заміновану територію та зафіксувати:

присутність боєприпасів;

бойових елементів;

вибухових речовин.

"Повторюємо моделі, які можуть використовуватися із саморобним вибуховим пристроєм, правильний підхід до них. Основну увагу особливо приділяють безпеці", – розповів інструктор Навчального центру Національної гвардії України Володимир Сорокін.

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Нацгвардійці тренуються знешкоджувати різні вибухові пристрої: фугаси, розтяжки, які залучають натягнутим дротом та саморобні вибухові пристрої, приховані, наприклад, у пластикових пляшках.

Процес тренування розробили за стандартами НАТО

За діями українських військових пильно спостерігають британські інструктори. Діляться усіма тонкощами протидії вибухонебезпечним пристроям, перевіреними на власному досвіді в Іраку, Афганістані та Північній Ірландії.

Процес тренування розроблений за стандартами та практиками країн Північноатлантичного альянсу. Курс із гуманітарного розмінування організували за сприяння Агенції НАТО з підтримки та постачання.

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Від 2006 року Агенція координує один з Трастових фондів Альянсу на підтримку України. Найперший такий пакет допомоги НАТО був спрямований розв'язати проблему знищення застарілих, непридатних для використання боєприпасів, ще радянського виробництва. Альянс допомагав Україні з утилізацією непридатної стрілецької зброї, а також протипіхотних мін.

У 2014 році на Саміті НАТО у Вельсі союзники схвалили додаткову підтримку Києву. Створили 5 Трастових фондів, 2 з них доручили Агенції з підтримки та постачання, саме щодо логістики і стандартизації та з медичної реабілітації.

Ключові теми програми підготовки

Шукати й знешкоджувати вибухові пристрої бійці Нацгвардії тренуються на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, що на Харківщині. Нацгвардійців навчали, як протидіяти міно-вибуховим загрозам, максимально убезпечивши особовий склад.

Ми навчаємо максимально безпечно обстежувати складні ділянки місцевості, будівлі, а також як виявляти вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни,

– сказав старший інструктор групи Шон Пауелл.

У програмі підготовки – 10 ключових тем: щодо пошуку вибухівки в будівлях, на відкритій місцевості або за умов обмеженого пересування. Інструктор з протидії саморобним вибуховим пристроям Джоел Снарр зазначив, що курс призначений для підготовки інструкторів, які пізніше проходитимуть викладацьку практику, а згодом – заняття у своїх підрозділах.

Відповідні навчання мають неабияку практичну цінність не лише для гвардійців. Британські інструктори з цікавістю переймали досвід українців.

Схід України – один із найбільш замінованих регіонів світу

Фахівці застерегли: нині Схід України – це один із найбільш замінованих регіонів світу. Забруднені приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів Донеччини та Луганщини. Майже 2 мільйони людей – а це населення Словенії – у небезпеці через вибухові залишки бойових дій.



На Сході забруднені приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів / Скриншот з програми "Фактор безпеки"

Україна – серед країн із високою смертністю внаслідок вибухів. У цьому переліку також Афганістан, Сирія, Малі та М'янма. У 2020 році на небезпечних пристроях підірвалися майже 70 цивільних, серед них – діти. Щоб розмінувати регіон потрібні десятиліття.

Зробити українські землі знову безпечними допомагають країни НАТО. У межах програми Альянсу "Наука заради миру та безпеки" 2015 року започаткували проєкт "Підтримка гуманітарного розмінування в Україні". В його межах українські піротехніки отримали новітнє обладнання. Зокрема, міношукачі та металодетектори. Також Альянс передав кількадесят комплектів індивідуального захисту: бронежилети 4 класу та вибухозахисні костюми.

Міжнародні організації долучилися до розмінування Сходу

Окрім українських фахівців до розмінування земель на Сході долучилися й міжнародні організації. Опікуються саме гуманітарними розмінуваннями. Тобто повертають землям, забрудненим вибухівкою, їхню основну функцію: сільськогосподарську чи промислову. Допомагає українським саперам розчищати заміновану територію міжнародна організація HALO Trust.

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Спільна американсько-британська місія з'явилася в Україні в 2015 році й досі працює на забруднених вибухівкою територіях Донеччини та Луганщини. Її фахівці розміновують будь-які небезпечні ділянки, але лише для цивільних. Піротехніки прочісують небезпечні території, очищують їх, навчають місцевих мешканців безпечній поведінці поблизу замінованих територій.

Міжнародні фахівці з Данської групи з розмінування розпочали свою діяльність на сході України у 2014 році. З 2015 року на Донбасі працюють і фахівці Швейцарського фонду з протимінної діяльності. Чималу матеріально-технічну допомогу надають і окремі країни НАТО. Від Сполучених Штатів та Канади Україна отримала:

новітні засоби захисту саперів;

телескопічні маніпулятори;

роботи та комплекти для пошуку і знешкодження вибухівки.

Про розв'язання проблеми гуманітарного розмінування у світі – дивіться у програмі.