Про це мовиться, зокрема, у рамковому документі Партнерство заради миру та Хартії про особливе партнерство між Україною й НАТО. Еволюція цивільного демократичного контролю відбувається паралельно з еволюцією політичної системи. Найяскравіший приклад – Сухопутні війська Збройних сил України.

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Окрім цивільного міністра, частину рішень в оборонному відомстві ухвалюють цивільні професійні менеджери, радники командувачів. Так військове керівництво розвантажене, адже насамперед має опікуватися оперативним плануванням, а не бюрократичними процедурами.

Альона Шевцова військовим допомагає від початку бойових дій на Сході України. Підтримувала й добровольчі батальйони, і бійців Національної гвардії. Пізніше працювала в Раді волонтерів при Міністерстві оборони. Опісля була радником міністра оборони щодо роботи з військами. А нині допомагає розв'язувати проблемні питання Командувачу Сухопутних військ.



Альона Шевцова / Фото 24 каналу

Саме радники вислуховують проблеми та пропозиції військових і інформують про них армійських керівників. А невійськовий фах дозволяє їм бути неупередженими, незаангажованими й об'єктивними. А це подекуди відіграє ключову роль в ухваленні рішень.

Люди, які працюють у системі, вони її дуже добре знають. Тож, коли потрібно ухвалювати певні рішення, вони бояться за наслідки, оскільки досконало знають цю систему,

– розповіла Шевцова.

Довіра до військової політики

Серед завдань радника Сухопутних військ – не лише проблеми військових, а й інформаційний вектор, стратегічні комунікації та питання реформування системи, перетворення її на орієнтовану на людину.

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Традиційні військові комісаріати віджили своє – вирішило військово-політичне керівництво держави й запропонувало замінити їх на свого роду центри надання послуг, але "в погонах". Працює і спеціальна гаряча лінія, де військові або громадяни можуть напряму повідомити про свої проблеми, оминаючи бюрократичні процедури.

Увага! Головна передумова до впровадження дієвих механізмів демократичного контролю – прозорість оборонного сектору та підзвітність народу, який захищають.

Військові впроваджують бойові практики НАТО, обмінюються досвідом із колегами з Альянсу. Північноатлантичний альянс допомагає реформувати царину безпеки й оборони Україні. Адже Сухопутні війська – це Альфа й Омега Збройних сил і найчисельніший вид як України, так і країн НАТО. Основа обороноздатності будь-якої армії.

Сьогодні вони активно реформуються, впроваджуючи практики Альянсу, зокрема й щодо цивільного контролю. При цьому стають відкритішими, налагоджують комунікацію із суспільством. Так підтримують національні інтереси, протидіють ворожим інформаційним впливам.

Завдяки правильно побудованій комунікації, українське суспільство більше довірятиме військовій політиці держави, реформам у царині безпеки та курсу України до євроатлантичної інтеграції.

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Роль жінки

Новий людиноцентричний принцип управління гарантує військовослужбовцям рівні можливості та враховує їхні потреби. Саме гендерний підхід покладений в основу системи управління в арміях держав НАТО і є однією із запорук ефективності війська.

Рівень цінностей і культури, які поділяють люди в армії напряму впливає на її професійність,

– вважає радниця командувача Сухопутних військ Наталія Калимкова.

Обізнаність і розуміння командирами принципів гендерної рівності насамперед навчає їх ставити в центр уваги людину. Адже кожен військовослужбовець має власні потреби та мотивації.

Від політики до стратегічного планування, від проблем освіти до участі у військових операціях – Альянс розширює участь жінок на всіх рівнях. Ще у 1961 році на конференції в Копенгагені в НАТО вирішили взяти курс на гендерну рівність та активніше залучати жінок до армійської служби. Нині жінки в Альянсі мають ті самі права, що й чоловіки.

Довідка. Нині в українському війську служить більш як 30 тисяч жінок.

Досвід впровадження країнами НАТО демократичного цивільного контролю переконливо свідчить про його користь як для військових, так і для цивільних.