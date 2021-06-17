До дискусій долучилися провідні політики, дипломати та експерти. Ще кілька десятків молодих професіоналів як з регіонів України, так і з Грузії.

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Вони ставили свої питання представникам НАТО. У Північноатлантичному альянсі молодь вважають рушійною силою змін і активно залучають майбутніх лідерів і лідерок до розв'язання проблем безпеки.

Спецпредставник Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що Україні варто продовжувати реформи, щоб і надалі рухатися до Альянсу.

Кожен потенційний член Альянсу має впровадити широкий комплекс реформ. І не лише у царині безпеки та оборони, а й щодо верховенства права, державного управління та економічної стабілізації,

– заявив Аппатурай.

Північноатлантичний альянс зі свого боку готовий посилювати співпрацю з Україною і допомагати ставати сильнішою.

"У наступні місяці співпраця НАТО та України, без сумніву, посилиться. Не лише через те, що будуть зняті обмеження через COVID-19, а й тому що партнери з НАТО та України готові до ще тіснішої співпраці", – додав Аппатурай.

Двері НАТО для України відкриті

В Альянсі додали, що хоча короткого шляху до НАТО немає, двері Альянсу для України залишаються відкритими.

Союзники віддані рішенням Бухарестського саміту 2008 року щодо того, що Україна та Грузія у майбутньому стануть членами НАТО,

– запевнив Аппатурай.

Підтверджують це й інші учасники зустрічі.

"Ми хочемо бути членами Північноатлантичного Альянсу через те, що саме членство України і Грузії в НАТО – це запорука довгострокового миру як в об'єднаній Європі, так і в нашому регіоні", – зауважив директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Довідка. Північноатлантичний альянс був сформований у 1949 році. Вже 80 років поспіль НАТО залишається найсильнішим і найуспішнішим безпековим союзом в історії. Ба більше, Альянс постійно продовжує адаптуватися до нових викликів і загроз.

Україні надали статус партнера НАТО

Водночас учасники форуму нагадали, що НАТО – це не просто військово-політичний союз. Це насамперед Альянс успішних демократичних країн, які відстоюють цінності вільного світу. Його сила – у міцному і тривалому партнерстві. Тому союзники зацікавлені й у співпраці з Україною та високо цінують внесок нашої держави у європейську безпеку.

"Співробітництво і партнерство з Україною надзвичайно важливе для НАТО, тому що ми не зможемо розв'язати сучасні проблеми і виклики безпеці наодинці. Нам потрібні партнери", – наголосила директорка Центру інформації та документації НАТО Вінета Кляйне.



У НАТО підтримують Україну на шляху до вступу / Скриншот з відео

Торік наша держава отримала від Альянсу статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Досі його мали лише 5 країн світу. Його надають лише тим країнам, чиї війська активно взаємодіють з арміями Альянсу, впроваджують стандарти і застосовують практики НАТО, беруть участь в операціях та місіях під його егідою.

Немає іншого захисту життя України і українського народу, ніж бути частиною, учасником, контрибутором, державою, яка робить внесок в європейську колективну Євроатлантичну безпеку. Ми є частиною об’єднаної Європи,

– заявив Лубківський.

Однак донести цей меседж до міжнародної спільноти найкраще зможе молодь, адже саме молоді люди попри кордони активно спілкуються і обмінюються досвідом з однодумцями з усього світу.

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"Молодь тут і зараз, яка залучена у відповідні форуми, заходи, чіткіше розуміє, для чого нам НАТО, і потім може ділитися враженнями, комунікувати, підсилювати розуміння, для чого нам потрібна євроатлантична інтеграція", – пояснив консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Молодь залучають не вперше

До обговорення нагальних проблем у межах Київського безпекового форуму молодих людей залучають уже вдев'яте. Експерти вкотре відзначили завзятість та навички молодих українців.

Учасники продемонстрували, як на мене, дуже високий рівень знань, обізнаності і розуміння відносин із Північноатлантичним Альянсом,

– запевнив Лубківський.

Те, що саме молодь – рушійна сила в євроатлантичній інтеграції України зауважили і представники Альянсу. У НАТО переконані, що молодих науковців із сучасним мисленням варто залучати до державотворчих процесів.



Молодь активно залучена до роботи / Скриншот з відео

"Молодь – це майбутнє України. В них є повно яскравих ідей. Я завжди приємно вражена гостротою розуму та судженнями молодих людей в Україні. І саме вони формують ту державу, якою вона буде за 10, 20, 30, 40 років", – сказала Кляйне.

Центр інформації та документації НАТО регулярно влаштовує круглі столи та майданчики для дискусій, до яких зокрема залучає і молодих лідерів.

Молодь поділяє цінності Альянсу

Вінета Кляйне Центр інформації та документації НАТО очолила торік. Дипломатка з Латвії – експертка з комунікацій та має неабиякий досвід роботи у міжнародних структурах, зокрема, в Україні. Вона впевнена, що дуже важливо, що сучасна молодь поділяє цінності Альянсу:

демократію;

свободу слова;

права людини.

Від 1996 року НАТО активно залучає молодь до своєї діяльності. Тоді громадська організація – Асоціація Атлантичного договору – заснувала молодіжний центр. Його завдання – налагодити діалог з молоддю та допомогти їй зрозуміти, як НАТО сприяє миру та безпеці у світі.

В НАТО ми, безумовно, завжди прагнемо більше взаємодіяти саме з молоддю, дослухатися до того, що їх турбує, враховувати їхні думки та бачення світу,

– запевнив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінников.

Ми живемо у час, коли проблеми минулого і теперішнього мають незворотні наслідки для майбутнього. Саме сучасне покоління може вплинути на перебіг історії і посилити Північноатлантичний альянс.

"Ми залучаємо молодих професіоналів відігравати вирішальну роль у формуванні майбутнього НАТО і захисті цінностей Альянсу – свободи, демократії і верховенства права", – наголосив заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джане.

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У НАТО переконані, що безпека країни, як і кожної людини окремо, залежить насамперед від нас самих. Водночас активне залучення майбутніх лідерів до розв'язання глобальних проблем сьогодні може змінити світ на краще вже завтра.