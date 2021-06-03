Питання національної безпеки, зміцнення державних та суспільних інституцій, що впливають на здатність країни встояти перед сучасними викликами та загрозами – головна мета програми "Стійка Україна". Нещодавно організатори програми разом з партнерами провели воркшоп з питань розбудови національної стійкості.

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Програма "Стійка Україна" вже декілька років поспіль за підтримки естонського зовнішньополітичного відомства шукає разом з українськими партнерами, як зробити Україну сильнішою. Головним виконавцем проєкту є Міжнародний центр оборони і безпеки.

Керівник програми "Стійка Україна" Дмитро Теперік розповів, що починаючи з 2016 року стратегічна мета – це розробка практичних методик щодо посилення національної стійкості України і це роблять разом з естонськими та українськими експертами.

Де відбувся воркшоп

Воркшоп проходив у Сумах, де партнерами програми виступили Центр досліджень регіональної безпеки та Сумський державний університет. Керівник Центру досліджень регіональної безпеки Микола Назаров розповів, що інформували студентів та інші категорії осіб для кращого розуміння феномену стійкості.

Прикордонний статус Сумської області справді робить її особливо чутливою до питань національної безпеки. Нещодавно там відбулись навчання територіальної оборони, при створенні підрозділів якої брали до уваги досвід багатьох країн, Естонії зокрема. Тому керівник обласної державної адміністрації надав увагу роботі форуму.

Я впевнений, що учасники напрацюють суттєві питання, які будуть імплементовані і в органах державної влади, і взагалі, це буде корисно для всієї України,

– сказав голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома.

Співпраця влади, громадськості і експертного середовища покликана зробити регіон, а отже і країну, сильнішими, спроможними вчасно і адекватно реагувати на нові виклики.

Комунікація з НАТО

Важливим партнером програми є Центр інформації та документації НАТО в Україні, головним покликанням якого є інформувати українців про Альянс та співпрацю нашої держави з потужною безпековою організацією. Показово, що завдяки прямій комунікації Центру з штаб-квартирою НАТО відкрив воркшоп через відеозв'язок помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Девід ван Веель.

"Ми щодня і доволі активно комунікуємо із українським громадянським суспільством, неурядовими організаціями, представниками ЗМІ, наукових кіл та державними інституціями", – розповіла директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.



Партнером програми є Центр інформації та документації НАТО / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

Однією зі сфер цього практичного співробітництва є програма НАТО "Наука заради миру та безпеки". Саме за підтримки програми і організовано відповідний форум, присвяченій розбудові стійкості України. Альянс допомагає Україні через низку інструментів, це:

трастові фонди;

спеціальні програми;

профільні експерти.

Головною метою кожного з них є лише одне – сприяти тому, аби Україна була спроможна забезпечувати власну безпеку та просуватися у реформуванні, як свого часу це зробили країни Балтії.

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"Країни Балтії – Естонія, Латвія, Литва стали членами НАТО у 2004 році. Нам знадобилося 10 років для системного впровадження реформ та наполегливої праці, щоб виконати своє "домашнє завдання" і в підсумку приєднатися до Альянсу", – сказала Вінета Кляйне.

Україна уважно вивчає досвід партнерів, особливо пострадянських країн. Проте український досвід протистояння гібридній агресії також надзвичайно важливий для інших країн. Керівник програми "Стійка Україна" Дмитро Теперік зауважив, що досвід, який Україна має – насправді дуже цінний для європейських партнерів та для НАТО в цілому.

Важливі елементи національної стійкості

Важливе місце під час дискусії приділялося інформаційним питанням, адже новітні гібридні загрози здебільшого мають невійськовий характер. Агресивна пропаганда, масове продукування фейків, кібератаки – неповний перелік загроз нового часу.

Тому для українського суспільства вкрай важливо вибудувати дієву систему стратегічних комунікацій, впровадити ефективну освітню програму з медіаграмотності та інформаційної гігієни. Під час форуму працювали аналітичні групи з аналітичної розробки індексу стійкості та сценарії для кризових навчань у регіонах.



Під час форуму працювали групи з аналітичної розробки / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

Важливим елементом для національної стійкості наразі є те, що влада зацікавлена у доробку наукових установ та недержавних аналітичних центрів. Ця співпраця набуває особливої ваги у такому нагальному питанні як побудова системи Стратегічних комунікацій, де також значну допомогу надає Північноатлантичний Альянс.

Сумський державний університет застосовує кращий досвід розвинених країн при побудові навчального процесу. Ректор Сумського державного університету Василь Карпуша розповів, що стандарт спеціальності "Кібербезпека" розроблений за аналогією таких же спеціальностей в НАТО.

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Ще одним важливим внутрішнім фронтом є боротьба з корупцією. Зменшення корупційних ризиків суттєво зміцнить державний апарат, а отже і можливість ефективно управляти країною.

"Тому над цим іміджем можна працювати всім разом – якщо будемо протидіяти корупції можливими нам засобами, якщо через міжнародну і закордонну співпрацю будемо покращувати імідж України", – сказав директор школи політичної аналітики НУ "Києво-Могилянська академія" Максим Яковлєв.



Напрацювання експертів допоможуть зміцнити стійкість конкретних громад / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

Важливим елементом національної стійкості у країні, яка воює, є робота з ветеранами. Під час роботи форуму присутні мали можливість обговорити це питання з міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною. Основними пріоритетами роботи міністерства Лапутіна вважає зробити ветеранів активними членами суспільства.

Мають бути соціально захищеними, успішними у мирному житті, реінтегрованими у суспільство і перетвореними на рушія змін і реформ у країні,

– сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

На шляху побудови ефективного міністерства фінансову та експертну допомогу надають партнери, з Північноатлантичного Альянсу зокрема. За словами Юлії Лапутіної, мовиться про НАТО і ЮЕСАЙДІ, це і міжнародна організація з міграції, які сприяють реінтеграції ветеранів у мирне життя, а також сприяють відпрацюванню ефективної моделі переходу військової кар'єри на цивільну.

Ефективним продовженням роботи форуму стануть кризові навчання у регіонах України. Напрацювання експертів допоможуть зміцнити стійкість конкретних громад. Чим більше буде міцних регіонів, тим безпечніше буде ситуація і в Україні, і Європі.