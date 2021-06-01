Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що українська держава має визначитись, з якими країнами-членами НАТО і в яких галузях можна співпрацювати. Як він зауважив, це слід робити дуже активно.
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Як варто діяти Україні
За словами Ауштрявічюса, чим більше Україна співпрацюватиме з членами НАТО в практичному плані, тим більше вона матиме зв'язків і довіри.
Як він зазначив, водночас члени НАТО володітимуть більшим обсягом інформації про те, що відбувається в українській державі, адже цього наразі трохи бракує.
Особливе значення має практичне співробітництво України з НАТО чи окремими групами членів Альянсу щодо ведення найпередовіших методів і стандартів Альянсу,
– наголосив євродепутат.
Ауштрявічюс також зазначив, що Україні варто розширювати ці контакти й практично співпрацювати хоча б на маленьких ділянках. Євродепутат підсумував, що все це йтиме на користь майбутньому вступу держави до НАТО.
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Ауштрявічюс назвав необхідні кроки для вступу України в НАТО: дивіться відео
Вступ України в НАТО: коротко
- Україна ще у 2008 році подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. У червні 2020 року держава набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.
- Речник Державного департаменту США закликав Україну провести глибокі реформи, щоб стати членом НАТО.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що 14 червня на саміті НАТО Україна не отримає План дій щодо членства в Альянсі.
- У Міністерстві оборони зазначили, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства.
- За даними соцгрупи "Рейтинг", майже половина українців виступають за вступ країни у НАТО. Водночас понад 50% громадян прагнуть до членства держави в Євросоюзі.