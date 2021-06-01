Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що українська держава має визначитись, з якими країнами-членами НАТО і в яких галузях можна співпрацювати. Як він зауважив, це слід робити дуже активно.

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Як варто діяти Україні

За словами Ауштрявічюса, чим більше Україна співпрацюватиме з членами НАТО в практичному плані, тим більше вона матиме зв'язків і довіри.

Як він зазначив, водночас члени НАТО володітимуть більшим обсягом інформації про те, що відбувається в українській державі, адже цього наразі трохи бракує.

Особливе значення має практичне співробітництво України з НАТО чи окремими групами членів Альянсу щодо ведення найпередовіших методів і стандартів Альянсу,

– наголосив євродепутат.

Ауштрявічюс також зазначив, що Україні варто розширювати ці контакти й практично співпрацювати хоча б на маленьких ділянках. Євродепутат підсумував, що все це йтиме на користь майбутньому вступу держави до НАТО.

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