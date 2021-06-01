Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что украинское государство должно определиться, с какими странами-членами НАТО и в каких отраслях можно сотрудничать. Как он заметил, это следует делать очень активно.
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Как стоит действовать Украине
По словам Ауштрявичюса, чем больше Украина будет сотрудничать с членами НАТО в практическом плане, тем больше она будет иметь связей и доверия.
Как он отметил, в то же время члены НАТО будут обладать большим объемом информации о том, что происходит в Украинском государстве, ведь этого пока немного не хватает.
Особое значение имеет практическое сотрудничество Украины с НАТО или отдельными группами членов Альянса по ведению самых передовых методов и стандартов Альянса,
– подчеркнул евродепутат.
Ауштрявичюс также отметил, что Украине стоит расширять эти контакты и практически сотрудничать хотя бы на маленьких участках. Евродепутат подытожил, что все это будет идти на пользу будущему вступлению государства в НАТО.
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Ауштрявичюс назвал необходимые шаги для вступления Украины в НАТО: смотрите видеошаги для вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО: кратко
- Украина еще в 2008 году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В июне 2020 года государство приобрело статус партнера с расширенными возможностями НАТО.
- Спикер Государственного департамента США призвал Украину провести глубокие реформы, чтобы стать членом НАТО.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что 14 июня на саммите НАТО Украина не получит План действий по членству в Альянсе.
- В Министерстве обороны отметили, что Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства.
- По данным соцгруппы "Рейтинг", почти половина украинцев выступают за вступление страны в НАТО. В то же время более 50% граждан стремятся к членству государства в Евросоюзе.