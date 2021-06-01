Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что украинское государство должно определиться, с какими странами-членами НАТО и в каких отраслях можно сотрудничать. Как он заметил, это следует делать очень активно.

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Как стоит действовать Украине

По словам Ауштрявичюса, чем больше Украина будет сотрудничать с членами НАТО в практическом плане, тем больше она будет иметь связей и доверия.

Как он отметил, в то же время члены НАТО будут обладать большим объемом информации о том, что происходит в Украинском государстве, ведь этого пока немного не хватает.

Особое значение имеет практическое сотрудничество Украины с НАТО или отдельными группами членов Альянса по ведению самых передовых методов и стандартов Альянса,

– подчеркнул евродепутат.

Ауштрявичюс также отметил, что Украине стоит расширять эти контакты и практически сотрудничать хотя бы на маленьких участках. Евродепутат подытожил, что все это будет идти на пользу будущему вступлению государства в НАТО.

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