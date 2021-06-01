В конце прошлой недели, 28 мая, начался пересмотр этого важного документа. На нем основывается взаимодействие Украины с Североатлантическим Альянсом.

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Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко рассказал, процесс планирования и оценки сил является одним из наиболее действенных инструментов:

приближение Украины к стандартам НАТО;

усиление институциональных возможностей оборонного ведомства;

развития способностей Вооруженных Сил;

обретение взаимосовместимости.

Украина уже более 20 лет участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира". В нее также вовлечен ряд стран из бывшего советского пространства. Эта программа позволяет гармонизировать национальные стандарты в военной сфере и наработать опыт взаимодействия с силами Альянса.

Часть новых целей партнерства с НАТО не будет разглашаться

Пересмотр целей программы происходит, когда накапливается критическая масса изменений внутри самого НАТО, в технологических военных системах и стандартах, геополитических процессах в мире. Эксперты пояснили, часть новых целей не будет разглашена, ведь в нее закладывают секретные данные как самого Альянса, так и стран-участников программы. Остальные будут обнародованы после того, как этот документ утвердят на ассамблее НАТО.

Возможно, там будет четко определено увеличение количества войск и их привлечение к этим учениям. Обязательно должен быть перечень военно-технической помощи, которую будет оказывать Альянс в рамках этой программы,

– отметил военный эксперт Олег Жданов.

Взаимодействие Украины с НАТО в рамках этой программы является важным. Но она не является залогом евроатлантической интеграции.

"Это именно программа, которая предусматривает сотрудничество между Альянсом и партнерами. Имеется в виду, что это такой процесс, но который не касается вступления в НАТО", – отметил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Вероятно, новые цели в рамках программы "Партнерство ради мира" будут обсуждены и на саммите Альянса в Брюсселе. Но туда не пригласили Украину.

На Банковой надеются, что Альянс может пересмотреть это решение. Ведь ситуация на границах Украины с Россией остается напряженной. Киев напрямую заявляет представителям НАТО, что рассчитывает получить План действий по членству уже в 2021 году. Поскольку он является предохранителем от российской агрессии.

Но, очевидно, рассчитывать на это на саммите в Брюсселе 14 июня не стоит, считают эксперты. Потому что против этого выступает Германия, и ее могут поддержать еще несколько стран-членов Альянса.

В НАТО решили не создавать ситуацию, которая будет действительно контрпродуктивной с точки зрения того, что будет вынесен вопрос ПДЧ, а потом придется еще конфликтовать внутри Альянса. И Украина с Грузией ничего не получит, и в НАТО будут споры,

– прокомментировал Михаил Самусь.

К тому же Альянс постоянно заявляет Киеву, что надо выполнить домашнее задание, прежде чем НАТО предоставит План действий по членству. По словам Олега Жданова, основные вопросы – это борьба с коррупцией, чтобы процессы были поняли, чтобы деньги и оружие не исчезли.

"Когда мы выполним это домашнее задание, тогда можем приходить и говорить: "Мы все сделали, а вот теперь давайте разговаривать", – отметил военный эксперт.

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Пока ПДЧ все же отдаленная перспектива. А вот программа "Партнерство ради мира" уже принесла конкретные результаты.

Справка. С 2014 года оперативные подразделения Вооруженных сил Украины работают на стандартах НАТО. А к 2022 году перейдут на них и в штабной работе.

Взаимодействие с Альянсом в рамках любых программ важна для Украины, ведь позволяет усиливать обороноспособность нашего государства и надежно защищать восточные границы, где Россия регулярно бряцает оружием.