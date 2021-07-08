Прем'єр-міністр зазначив, що питання вступу залежить не лише від нас, а й від 27 інших країн. Про це він повідомив в інтерв'ю литовському виданню LRT.

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Україна прагне вступити до ЄС та НАТО у найближчій перспективі, ми націлені отримати членство протягом 5 – 10 років,

– сказав глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що важливою в європейському майбутньому України є послідовна реалізація реформ.

За його словами, у цьому напрямку продовжується робота та є суттєві результати.

Щорічний звіт Євросоюзу

Євросоюз кожного року показує Звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У ньому оцінюються досягнення нашої держави щодо впровадження реформ відповідно до Угоди.

Як зазначають наші партнери, навіть за складних умов минулого року, незважаючи на дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на сході України та спалах пандемії коронавірусу, Україна продовжує демонструвати прогрес на своєму шляху до реформ,

– розповів прем'єр-міністр.

Глава уряду пояснив, що рух нашої країни в Європейський Союз не зупиняється.

Однією з цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС.

Євросоюз вже став головним торговим партнером української держави.

За 5 років експорт українських товарів до ЄС зріс на 60% і цього року – досягне 20 мільярдів євро.

Він додав: "Нині ми прагнемо до подальшої лібералізації торгівлі з ЄС, одним із головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію".

Також продовжуємо працювати в контексті інтеграції України у цифровий та енергетичний ринки Європейського Союзу, працюємо над підписанням "промислового", "авіаційного" та "митного" безвізів,

– підсував Денис Шмигаль.

Вступ України в НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

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