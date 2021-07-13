Зеленский хотел бы, чтобы США помогли Украине в решении одного из важных для граждан вопросов. Об этом он рассказал во время брифинга с Ангелой Меркель.

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О чем Зеленский попросит Байдена

По словам Зеленского, он стремится, чтобы США помогали в решении вопроса мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Также говорится о деоккупации украинских территорий.

Президент отметил, что государство поддерживает привлечение Байдена к нормандскому формату, если его участники будут "за".

Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров. У меня будет встреча с президентом Байденом и я также буду поднимать этот вопрос,

– отметил глава государства.

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