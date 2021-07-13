Зеленский хотел бы, чтобы США помогли Украине в решении одного из важных для граждан вопросов. Об этом он рассказал во время брифинга с Ангелой Меркель.

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О чем Зеленский попросит Байдена

По словам Зеленского, он стремится, чтобы США помогали в решении вопроса мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Также говорится о деоккупации украинских территорий.

Президент отметил, что государство поддерживает привлечение Байдена к нормандскому формату, если его участники будут "за".

Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров. У меня будет встреча с президентом Байденом и я также буду поднимать этот вопрос,
– отметил глава государства.

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Встреча Байдена и Зеленского: коротко

  • Джозеф Байден во время телефонного разговора 7 июня пригласил Владимира Зеленского в Белый дом.
  • Зеленский может встретиться с Байденом уже в конце июля. Это будет полноценный визит президента в США.
  • По словам Зеленского, он будет иметь по меньшей мере 2 блока вопросов для обсуждения: безопасный и экономический.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главной темой для разговора Зеленского и Байдена в США станет именно вопрос безопасности.