Глава Министерства иностранных дел Кулеба рассказал, что конкретной даты для визита еще не выбрали. Украинской стороне предложили конец июля.

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Чиновник отметил, что Украина ждет подтверждения даты уже в скором времени. Американская сторона уже активно начала подготовку к визиту.

О чем будут разговаривать Байден и Зеленский

По словам Кулебы, президенты обсудят либо прямое участие в "нормандском формате", либо параллельный трек, который будет пересекаться с нормандским форматом.

В то же время, кроме встречи с администрацией президента, Зеленский посетит много других мероприятий.

Будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с обществом, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену,

– отметил Кулеба.

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