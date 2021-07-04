Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что не уверен, что в кибератаке виновата Россия. Однако в случае подтверждения этого спецслужбы США готовы отреагировать на ситуацию.

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"Сначала мы думали, что это не российское правительство, но пока мы не уверены", – сказал глава Белого дома.

В то же время Джо Байден сообщил, что по поводу соответствующего инцидента еще не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

Если это окажется с ведома России или следствием действий России, тогда я говорил Путину, что мы ответим,

– отметил президент США.

Обратите внимание! 16 июня во время встречи в Женеве Байден предложил Путину список из 16 критически важных объектов инфраструктуры, которые будут недоступны для кибератак. Президент США отметил, что в случае нападения на них – правительство США отреагирует.

Предполагаемая причастность России к серии кибератак в США