Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що не впевнений, що у кібератаці винна Росія. Проте у випадку підтвердження цього спецслужби США готові відреагувати на ситуацію.
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"Спочатку ми думали, що це не російський уряд, але поки що ми не впевнені", – сказав глава Білого дому.
Водночас Джо Байден повідомив, що з приводу відповідного інциденту ще не розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним.
Якщо це виявиться з відома Росії або наслідком Росії, тоді я казав Путіну, що ми відповімо,
– зазначив президент США.
Ймовірна причетність Росії до серії кібератак у США
- У квітні 2021 року США запровадили санкції проти Росії через кібератаку на SolarWinds зокрема.
- Охоронна фірма Huntress Labs повідомила про майже 200 бізнесів, що потерпіли від кібератаки, 2 липня вона заявила, що підозрює в новій – пов'язане з Росією угруповання REvil.
- Згідно з інформацією фірми, хакери обрали за ціль компанії, що часто надають підтримку в IT-галузі малому та середньому бізнесу.