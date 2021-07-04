Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що не впевнений, що у кібератаці винна Росія. Проте у випадку підтвердження цього спецслужби США готові відреагувати на ситуацію.

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"Спочатку ми думали, що це не російський уряд, але поки що ми не впевнені", – сказав глава Білого дому.

Водночас Джо Байден повідомив, що з приводу відповідного інциденту ще не розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним.

Якщо це виявиться з відома Росії або наслідком Росії, тоді я казав Путіну, що ми відповімо,

– зазначив президент США.

Зверніть увагу! 16 червня під час зустрічі у Женеві Байден запропонував Путіну список з 16 критично важливих об'єктів інфраструктури, які будуть недоступні для кібератак. Президент США наголосив, що у разі нападу на них – уряд США відреагує.

Ймовірна причетність Росії до серії кібератак у США