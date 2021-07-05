Глава Міністерства закордонних справ Кулеба розповів, що конкретної дати для візиту ще не обрали. Українській стороні запропонували кінець липня.

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Посадовець наголосив, що Україна чекає підтвердження дати вже незабаром. Американська сторона вже активно розпочала підготовку до візиту.

Про що розмовлятимуть Байден і Зеленський

За словами Кулеби, президенти обговорять або пряму участь у "нормандському форматі", або паралельний трек, який перетинатиметься з нормандським форматом.

Водночас, окрім зустрічі з адміністрацією президента, Зеленський відвідає багато інших заходів.

Будуть контакти по лінії Міжнародного валютного фонду, зустрічі з громадою, з американським бізнесом. Це не просто візит до президента Байдена,

– зауважив Кулеба.

Що Зеленський казав про зустріч з Байденом