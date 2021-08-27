Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена запланирована на 31 августа. Официальное подтверждение предоставил Белый дом.
Недавно В ОП рассказали, какие соглашения Украина подпишет в рамках визита Зеленского в США
О планах Байдена на следующей неделе рассказала американским СМИ его пресс-секретарь.
На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме,
– сказала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.
"Индикаторов переноса нет"
По крайней мере так предстоящую встречу в эфире одного из телеканалов охарактеризовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о переносе. По словам Кулебы, визит Зеленского в США согласован на 99%.
По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны,
– рассказал глава МИД.
Визит Зеленского в США
- Визит Владимира Зеленского в США начнется 28 августа.
- По информации СМИ, президент прилетит в Чикаго, где встретится с украинской диаспорой для празднования Дня Независимости Украины.
- Главный визит – встреча Зеленского и президента США Джо Байдена – запланирована на 31 августа.
- Потом он полетит в Сан-Франциско: детального плана визитов в этом городе пока нет.
- В МИД рассказали, что формат будет предусматривать не только встречу делегаций, но и разговор с глазу на глаз.