Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена запланирована на 31 августа. Официальное подтверждение предоставил Белый дом.

Недавно В ОП рассказали, какие соглашения Украина подпишет в рамках визита Зеленского в США

О планах Байдена на следующей неделе рассказала американским СМИ его пресс-секретарь.

На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме,
– сказала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

"Индикаторов переноса нет"

По крайней мере так предстоящую встречу в эфире одного из телеканалов охарактеризовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о переносе. По словам Кулебы, визит Зеленского в США согласован на 99%.

По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны,
– рассказал глава МИД.

Визит Зеленского в США

  • Визит Владимира Зеленского в США начнется 28 августа.
  • По информации СМИ, президент прилетит в Чикаго, где встретится с украинской диаспорой для празднования Дня Независимости Украины.
  • Главный визит – встреча Зеленского и президента США Джо Байдена – запланирована на 31 августа.
  • Потом он полетит в Сан-Франциско: детального плана визитов в этом городе пока нет.
  • В МИД рассказали, что формат будет предусматривать не только встречу делегаций, но и разговор с глазу на глаз.