Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена запланирована на 31 августа. Официальное подтверждение предоставил Белый дом.

Недавно В ОП рассказали, какие соглашения Украина подпишет в рамках визита Зеленского в США

О планах Байдена на следующей неделе рассказала американским СМИ его пресс-секретарь.

На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме,

– сказала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

"Индикаторов переноса нет"

По крайней мере так предстоящую встречу в эфире одного из телеканалов охарактеризовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о переносе. По словам Кулебы, визит Зеленского в США согласован на 99%.

По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны,

– рассказал глава МИД.

Визит Зеленского в США