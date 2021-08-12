Самые важные новости Украины и мира за четверг, 12 августа.

Обратите внимание В Украину идет "африканская жара": синоптики предупреждают об опасности

На Донбассе умер военный

Источник: 24 канал

В зоне проведения Операции объединенных сил умер 51-летний Александр Орос из Новояворовска. он был рядовым 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.



На Донбассе умер военный / Коллаж 24 канала

В штабе ООС сообщили, что смерть военного не связана с боевыми действиями. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Дату похорон Александра Ороса в Новояворовском горсовете пообещали сообщить позже. У покойного дома осталась мама.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям Александра Ороса по поводу невосполнимой утраты.

Вероятная программа визита Зеленского

Источник: Zn.ua

По предварительным данным, в рамках визита в США президент Владимир Зеленский посетит не только Вашингтон, но и Чикаго и Сан-Франциско.

Президент отпразднует День Независимости с диаспорой

Визит Зеленского в США начнется 28 августа. Президент прилетит в Чикаго, где встретится с украинской диаспорой для празднования Дня Независимости Украины. Уже вечером следующего дня Зеленский отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Она состоится 30 августа.

В столице США Владимир Зеленский надолго не задержится. На следующий день он отправится в Сан-Франциско.

Зеленский может встретиться с Илоном Маском

Точной программы визита президента в Сан-Франциско еще нет, однако есть три возможных варианта. Зеленский может встретиться с Илоном Маском или с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Также есть вариант, что украинский президент прочитает лекцию в Стэнфордском университете о трагедии Бабьего Яра. Однако для организации этого есть препятствия: каникулы в университете и карантинные ограничения. Это может помешать собрать необходимое количество слушателей.

Талибы подступают к Кабулу

Источник: AP

В руках талибов большинство территории страны

Террористы группировки "Талибан" захватили уже 10 столиц провинций. В частности они заявляют о захвате крупнейших после Кабула городов – Кандагара и Герата. По некоторым данным, талибы контролируют уже более 2 трети территории Афганистана.

Последний город, который захватили террористы расположен всего в 130 километрах от Кабула, столицы Афганистана.

Прогнозы для Афганистана неутешительны

В Пентагоне США уверены, что вывод американских войск сыграет на руку террористам и их союзникам. В частности террористам из "Аль-Каиды", которые являются союзниками "Талибана".

Американская разведка предполагает, что Кабул сдастся до осени. Капитуляция столицы будет означать победу террористов. Правительственные войска готовятся к защите Кабула.

Обратите внимание! МИД Украины призывает воздержаться от поездок в Афганистан, а тех, кто сейчас там находится, просит немедленно покинуть страну. В случае возникновения угрозы жизни и безопасности, министерство просит обращаться в Посольство Украины в Таджикистане на "горячую линию" по номеру +992 900006520 или в МИД Украины по номеру +38 044 238-16-57.

Репетиция парада ко Дню Независимости

Источник: фейсбук Сухопутных войск ВСУ

В Киеве прошли репетиции парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа. Кадры с репетиций опубликовали в сети. На них заметно, что были задействованы различные подразделения, которые выйдут на парад.

Репетиция парада ко Дню Независимости: фото Сухопутных войск ВСУ

Министр обороны Украины Андрей Таран, который также присутствовал на репетиции, заявил, что Украина отходит от советских традиций. На нынешнем военном параде не будет объезда войск и приветствия каждого лица отдельно.

Кроме того, в сети также обнародовали видео с репетиции.

Украинские спортсмены полетели на Паралимпиаду в Токио

Источник: 24 канал

12 августа состоялись проводы украинских паралимпийцев в Токио. На торжественную церемонию прибыл и президент Владимир Зеленский. Он вспомнил об успехах украинской сборной на прошлых соревнованиях в Рио. Тогда наши паралимпийцы получили 374 награды. Также президент пообещал украинским паралимпийцам профессиональную летнюю базу для подготовки к соревнованиям.

Украина дебютирует в трех видах спорта

Паралимпиада в Токио начнется 24 августа. От Украины в ней примут участие 143 спортсмена, которые будут выступать в 15 видах спорта из 22 представленных на соревнованиях.

В трех видах спорта украинские спортсмены попробуют свои силы впервые: в бадминтоне и тхэквондо, которые в этом году впервые вошли в программу Паралимпиады, и в мужском гандболе.

Проводы украинских паралимпийцев на соревнования в Токио: видео