Я не спілкуюся з російськими журналістами, – Кулеба
До Кулеби підійшов російський пропагандист з видання "РИА Новости". Він цікавився, чи буде Росія на порядку денному зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена.
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Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000 якогось-там року,
– відповів міністр.
Журналіст продовжив наполягати на розмові і казав: "Лише одне питання". Однак Кулеба просто помахав головою та ще раз повторив свої слова. Після того росіянин засміявся і сказав "добре".
Кулеба відмовився спілкуватися з російським пропагандистом: відео
Зеленський у США: що відомо
- Кулеба та інші політики приїхали у США у складі української делегації. Вони супроводжуватимуть Володимира Зеленський, який прилетів на зустріч з президентом США Джо Байденом.
- 31 серпня український лідер відвідає американське міністерство енергетики, Пентагон, Держдеп, Світовий банк та NASA.
- Політик також поїде у Чикаго, аби зустрітися з українською діаспорою.
- З Байденом Зеленський говоритиме про російську агресію, енергетичну безпеку та реформи.