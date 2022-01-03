Он поблагодарил американских партнеров за поддержку. Это произошло после разговора Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Самое важное – здесь Телефонный разговор Зеленского и Байдена 2 января: о чем говорили президенты

В Офисе Президента прокомментировали разговор Байдена и Зеленского

Владимир Зеленский и Джо Байден общались по телефону ближе к концу суток 2 января по киевскому времени.

Президент Украины по итогам разговора сообщил, что с главой Белого дома обсудили совместную работу по сохранению мира в Европе.

В администрации Байдена же подтвердили, что привержены принципу "ничего об Украине без Украины".

Впоследствии разговор прокомментировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Владимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого,

– написал он в твиттере.

Также Ермак поблагодарил американских партнеров за "беспрецедентную поддержку" украинского суверенитета, территориальной целостности и "полное взаимопонимание".

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"Ермак говорит с Салливаном несколько раз в неделю": госпожа посол Украины Маркарова отметила тесное сотрудничество Украины и США.

В то же время в американском The New York Times написали обширную статью о беспокойстве из-за "неопытного окружения" Зеленского на фоне угрозы России.

Напомним в видео: Байден и Путин говорили по телефону 30 декабря

Полный текст сообщения Андрея Ермака в твиттере:

Владимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого.