Президент Сполучених Штатів зазначив, що перший – це шлях дипломатії, який веде до деескалації ситуації на сході України. Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому
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Інший шлях сфокусований на стримуванні, включаючи серйозні витрати та наслідки, якщо Росія обере варіант вторгнення в Україну. Ці витрати включають економічні заходи,
– вказують в адміністрації Джо Байдена.
Водночас наголошується, що наразі США зосереджені на діях, а не на словах. Там продовжують уважно стежити за пересуванням і нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та готуватися до будь-якого рішення, яке зрештою ухвалить Путін.
Байден закликав знизити напругу
Своєю чергою речниця Білого дому Джен Псакі додала, що під час розмови 30 грудня американський лідер закликав країну-агресора знизити напруженість у відносинах з Україною.
За її словами, Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія наважиться на вторгнення на територію української держави.