Президент Соединенных Штатов отметил, что первый – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Читайте также О диалоге и разрыве отношений: Кремль и Белый дом отчитались о разговоре Путина и Байдена

Другой путь сфокусирован на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения в Украину. Эти расходы включают экономические меры,

– указывают в администрации Джо Байдена.

В то же время отмечается, что в настоящее время США сосредоточены на действиях, а не на словах. Там продолжают внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной и готовиться к любому решению, которое в конце концов примет Путин.

Байден призвал снизить напряжение

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что во время разговора 30 декабря американский лидер призвал страну-агрессора снизить напряженность в отношениях с Украиной.

По ее словам, Джо Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят, если Россия решится на вторжение на территорию украинского государства.

Обратите внимание! Разговор Джо Байдена и Путина прошел 30 декабря и длился около часа.

Предыдущий разговор Байдена и Путина: смотрите видео