Представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що країни мають самі визначати власну зовнішню політику. Зокрема, мовиться й про Україну.
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Ми, як і попередні адміністрації, давали ясно зрозуміти, що двері НАТО відчинені. І ми віддані політиці "відчинених дверей",
– наголосив Прайс.
Російська істерика про Україну та НАТО
- Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відзначилася черговою цинічною заявою. Вона заявила, що для країни-агресорки вступ України до НАТО стане "червоною лінією".
- Тим часом очільник Кремля Володимир Путін взагалі вимагає юридичні гарантії того, що НАТО не розширятиметься на Схід. Це означає, що Україну начебто не мають приймати до Альянсу.
- Тим часом у НАТО заявили російському президенту, що питання про членство України ухвалюватимуть без його країни.
- Глава МЗС України наголосив: російські пропозиції щодо обговорення таких "юридичних гарантій" з НАТО або США чи іншими країнами, є неправомірними.
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