Представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що країни мають самі визначати власну зовнішню політику. Зокрема, мовиться й про Україну.

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Ми, як і попередні адміністрації, давали ясно зрозуміти, що двері НАТО відчинені. І ми віддані політиці "відчинених дверей",

– наголосив Прайс.

Російська істерика про Україну та НАТО

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відзначилася черговою цинічною заявою. Вона заявила, що для країни-агресорки вступ України до НАТО стане "червоною лінією".

Тим часом очільник Кремля Володимир Путін взагалі вимагає юридичні гарантії того, що НАТО не розширятиметься на Схід. Це означає, що Україну начебто не мають приймати до Альянсу.

Тим часом у НАТО заявили російському президенту, що питання про членство України ухвалюватимуть без його країни.

Глава МЗС України наголосив: російські пропозиції щодо обговорення таких "юридичних гарантій" з НАТО або США чи іншими країнами, є неправомірними.

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