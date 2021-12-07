Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что страны должны сами определять собственную внешнюю политику. В частности, говорится и об Украине.

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Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что двери НАТО открыты. И мы преданы политике "открытых дверей",

– подчеркнул Прайс.

Российская истерика насчет Украины и НАТО

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова отметилась очередным циничным заявлением. Она заявила, что для страны-агрессора вступление Украины в НАТО станет "красной линией".

Между тем глава Кремля Владимир Путин вообще требует юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться на Восток. Это означает, что Украину якобы не должны принимать в Альянс.

Между тем в НАТО заявили российскому президенту, что вопрос о членстве Украины будут принимать без участия его страны.

Глава МИД Украины подчеркнул: российские предложения по обсуждению таких "юридических гарантий" с НАТО или США или другими странами, являются неправомерными.

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