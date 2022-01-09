Дмитро Кулеба заявив, що час називати речі своїми іменами. Про йе він написав у твітері 9 січня.

До теми "Перший раунд": у Женеві США, Європа та Росія обговорять "гарантії безпеки"

Вимоги Путіна загрожують міжнародній безпеці

Дмитро Кулеба заявив, очільник Кремля вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави.

Та Холодна війна давно завершилася, а разом із нею – сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці,

– заявив Кулеба.

Новина доповнюється...