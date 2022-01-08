Про тему розмови Столтенберг повідомив у мережі. Він зазначив, що Альянс продовжує співпрацю з Євросоюзом.
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Столтенберг та дер Ляєн говорили про Україну
Ми обговорили російське військове нарощування навколо України та ускладнення для безпеки в Європі,
– написав генсек НАТО.
Він додав, що Альянс продовжує координацію зі стратегічним партнером – ЄС. Водночас організація готується до зустрічі ради НАТО – Росія.
Що відомо про зустріч Альянс – Росія
- Зустріч ради НАТО – Росія запланована на 12 січня. Вона відбудеться у Брюсселі.
- На ній планують обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо.
- Столтенберг раніше заявив, що від зустрічі очікують зниження ризиків зі сторони Кремля.
- Перед цією зустріччю, а саме 10 січня, пройде засідання комісії Україна – НАТО на рівні послів під головуванням генсека Альянсу. У ньому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Текст допису Єнса Столтенберга:
Завжди приємно зустрітися з президенткою Єврокомісії. Ми обговорювали нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї та наслідки цього для європейської безпеки. НАТО продовжує координувати роботу з нашим стратегічним партнером ЄС, водночас ми готуємося до зустрічі на раді НАТО – Росія.