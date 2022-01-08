Про тему розмови Столтенберг повідомив у мережі. Він зазначив, що Альянс продовжує співпрацю з Євросоюзом.

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Столтенберг та дер Ляєн говорили про Україну

Ми обговорили російське військове нарощування навколо України та ускладнення для безпеки в Європі,

– написав генсек НАТО.

Він додав, що Альянс продовжує координацію зі стратегічним партнером – ЄС. Водночас організація готується до зустрічі ради НАТО – Росія.

Що відомо про зустріч Альянс – Росія

Зустріч ради НАТО – Росія запланована на 12 січня. Вона відбудеться у Брюсселі.

На ній планують обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо.

Столтенберг раніше заявив, що від зустрічі очікують зниження ризиків зі сторони Кремля.

Перед цією зустріччю, а саме 10 січня, пройде засідання комісії Україна – НАТО на рівні послів під головуванням генсека Альянсу. У ньому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 10 січня також пройде зустріч глав Росії та США, на якій вони обговорять "гарантії безпеки". Мовиться про вимоги Москви, аби Альянс не розширявся на схід Європи.

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Текст допису Єнса Столтенберга:

Завжди приємно зустрітися з президенткою Єврокомісії. Ми обговорювали нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї та наслідки цього для європейської безпеки. НАТО продовжує координувати роботу з нашим стратегічним партнером ЄС, водночас ми готуємося до зустрічі на раді НАТО – Росія.