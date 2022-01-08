О теме разговора Столтенберг сообщил в сети. Он отметил, что Североатлантический союз продолжает сотрудничество с Евросоюзом.
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Столтенберг и дер Ляйен говорили об Украине
Мы обсудили российское военное наращивание вокруг Украины и усложнение безопасности в Европе,
– написал генсек НАТО.
Он добавил, что Североатлантический союз продолжает координацию со стратегическим партнером – ЕС. В то же время, организация готовится ко встрече совета НАТО – Россия.
Что известно о встрече Альянс – Россия
- Встреча совета Россия-НАТО запланирована на 12 января. Она состоится в Брюсселе.
- На ней планируется обсуждение европейской безопасности, ситуации вокруг Украины, военной активности и т.д.
- Столтенберг ранее заявил, что от встречи ожидается снижение рисков со стороны Кремля.
- Перед этой встречей, а именно 10 января, пройдет заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов под председательством генсека Альянса. В нем примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Текст сообщения Йенса Столтенберга:
Всегда приятно встретиться с президентом Еврокомиссии. Мы обсуждали наращивание военных сил России в Украине и вокруг нее и последствия для европейской безопасности. НАТО продолжает координировать работу с нашим стратегическим партнером ЕС, в то же время мы готовимся к встрече на совете НАТО – Россия.