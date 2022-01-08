О теме разговора Столтенберг сообщил в сети. Он отметил, что Североатлантический союз продолжает сотрудничество с Евросоюзом.

Читайте также Россия пытается отстранить ЕС от переговоров относительно Украины, – глава МИД Франции

Столтенберг и дер Ляйен говорили об Украине

Мы обсудили российское военное наращивание вокруг Украины и усложнение безопасности в Европе,

– написал генсек НАТО.

Он добавил, что Североатлантический союз продолжает координацию со стратегическим партнером – ЕС. В то же время, организация готовится ко встрече совета НАТО – Россия.

Что известно о встрече Альянс – Россия

Встреча совета Россия-НАТО запланирована на 12 января. Она состоится в Брюсселе.

На ней планируется обсуждение европейской безопасности, ситуации вокруг Украины, военной активности и т.д.

Столтенберг ранее заявил, что от встречи ожидается снижение рисков со стороны Кремля.

Перед этой встречей, а именно 10 января, пройдет заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов под председательством генсека Альянса. В нем примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, 10 января также пройдет встреча глав России и США, на которой они обсудят "гарантию безопасности". Речь идет о требованиях Москвы, чтобы Альянс не расширялся на восток Европы.

К теме – почему Россия боится вступления Украины в НАТО: смотрите видео

Текст сообщения Йенса Столтенберга:

Всегда приятно встретиться с президентом Еврокомиссии. Мы обсуждали наращивание военных сил России в Украине и вокруг нее и последствия для европейской безопасности. НАТО продолжает координировать работу с нашим стратегическим партнером ЕС, в то же время мы готовимся к встрече на совете НАТО – Россия.