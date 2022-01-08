Как сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, руководство России пытается отстранить Европейский Союз от обсуждения ситуации вокруг Украины.
Важно Не двусторонние: в переговорах США и России интересы Украины будет представлять Вашингтон
Ле Дриан упрекнул Владимира Путина в том, что он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС.
Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев,
– заявил глава МИД Франции.
Он предупредил, что возможные военные действия России в Украине в любом случае приведут к "серьезным стратегическим последствиям", одним из которых может стать пересмотр договора по газопроводу "Северный поток-2".
Французский министр добавил, что, несмотря на заверения Путина в отводе российских войск от границы с Украиной, Париж не заметил, чтобы это действительно произошло.
Переговоры США и России
Переговоры между российскими и американскими дипломатами по вопросам безопасности начнутся в Женеве 10 января. Одной из тем встречи станет ситуация вокруг Украины. Ранее Путин выдвинул Западу ряд требований, в том числе и юридически обязывающих гарантий дальнейшего нерасширения НАТО на восток.
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