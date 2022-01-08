Як сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України.
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Ле Дріан дорікнув Володимиру Путіну у тому, що він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС.
Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців,
– заявив глава МЗС Франції.
Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні у будь-якому разі призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним із яких може стати перегляд договору щодо газопроводу "Північний потік-2".
Французький міністр додав, що, попри запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це справді сталося.
Переговори США та Росії
Переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України. Раніше Путін висунув Заходу низку вимог, зокрема і юридично зобов'язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід.
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