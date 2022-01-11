Об этом сказала в своем телеграм-канале представительница МИД России Мария Захарова. В Кремле настаивают, чтобы Белый дом дал ответ оперативно по поводу требований России.

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Мяч до сих пор на стороне США, – Захарова

Мы ожидаем ответ Вашингтона, причем ответа быстрого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США,

– сказала Захарова.

Ранее с заявлением о переговорах в Женеве выступила спикер Белого дома Джен Псаки. Она предположила, что Россия будет распространять ложную информацию о результатах встречи.

Захарова раскритиковала это заявление Псаки

Захарова не удержалась и сразу раскритиковала это заявление Джен Псаки. Она назвала спикера Белого дома некомпетентной и убеждена, что Псаки подставляет администрацию Байдена.

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Что известно о переговорах в Женеве:

Переговоры прошли 10 января в Женеве. Встреча по так называемым "гарантиям безопасности", на которых настаивает Россия, длилась около 7 часов.

Представители России отрицали, что планируют нападение на Украину, при этом настаивали на гарантиях нерасширения НАТО.

В Вашингтоне говорят, что в Альянсе действует принцип "открытых дверей", так что требования России безосновательны.

Ранее спикер Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что говорить о конкретных результатах рано.

Смотрите о результатах переговоров в Женеве между Россией и США: видео