Лавров назвал НАТО геополитическим проектом, направленным на захват территорий, которые, мол, осиротели в результате Варшавского договора и распада СССР. Это заявление опубликовало посольство России в Великобритании.
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Сикорский пригрозил Лаврову
Дипломат жестко обратился к России. Он назвал агрессора "серийным насильником".
Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не добьетесь цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам,
– подчеркнул Сикорский.
Другие дерзкие заявления Лаврова
- Глава российского МИД постоянно озвучивает цинические заявления. К примеру, недавно он сказал, что Россия "вмешается в конфликт на Донбассе" из-за "провокации Киева".
- Россия выдвинула для НАТО свои гарантии безопасности. Требуют, чтобы Украину не принимали в Альянс. Лавров пригрозил, если российский документ проигнорируют, будут "меры".
- Также кремлевский чиновник убеждал, что США хотят устроить в Украине "маленькую войну".
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Текст поста Радомира Сикорского:
Осознайте, русское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не добьетесь цели. А если попробуете еще раз, получите по яйцам.