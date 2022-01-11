Про це сказала у своєму телеграм-каналі представниця МЗС Росії Марія Захарова. У Кремлі наполягають, аби Білий дім дав відповідь оперативно щодо вимог Росії.

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М'яч і досі на боці США, – Захарова

Ми очікуємо на відповідь Вашингтона, причому відповіді швидкої, оперативної. Як то кажуть, м'яч до нашої половини поля не долетів, він як і раніше на боці США,

– сказала Захарова.

Раніше з заявою щодо перемовин у Женеві виступила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона припустила, що Росія поширюватиме неправдиві відомості про результати зустрічі.

Захарова розкритикувала цю заяву Псакі

Захарова не втрималась і одразу розкритикувала цю заяву Джен Псакі. Вона назвала речницю Білого дому некомпетентною і переконана, що Псакі підставляє адміністрацію Байдена.

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Що відомо про перемовини в Женеві:

Переговори відбулись 10 січня у Женеві. Зустріч щодо так званих "гарантій безпеки", на яких наполягає Росія, тривали близько 7 годин.

Представники Росії заперечували, що планують напад на Україну, при цьому наполягали на гарантіях нерозширення НАТО.

У Вашингтоні кажуть, що в Альянсі діє принцип "відчинених дверей", отож вимоги Росії безпідставні.

Раніше речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що говорити про конкретні результати зарано.

Дивіться про результати перемовин у Женеві між Росією та США: відео