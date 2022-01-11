Официальная представительница МИД России Мария Захарова решила высказаться о пресс-секретарке Белого дома Джен Псаки. Она начала критиковать ее работу в должности.

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Заявление Захаровой о Псаки

Это человек (Псаки – 24 канал), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставлял, потому что демонстрировал некомпетентность, непрофессионализм,

– заявила Захарова.

Соответствующую реакцию россиянки вызвали слова Псаки о том, что США готовятся к дезинформации со стороны России касательно договоренностей по итогам переговоров о так называемых "гарантиях безопасности". Захарова сообщила, что похожие высказывания представителей Вашингтона вызывают у нее "грустные чувства".

Обратите внимание! Переговоры России и США прошли 10 января в Женеве. Заместитель министра иностранных дел государства-агрессора Сергей Рябков заявил, что Россия якобы не планирует нападать на Украину. В то же время уже через несколько минут он цинично заметил: "риски военной конфронтации не стоит недооценивать". В то же время представитель Госдепа Венди Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому "закрыть двери в НАТО" для любой страны.

Скандалы с участием Захаровой

Интересно, что Захарова взялась критиковать Псаки, имея за плечами немалый опыт собственных "проколов".

Например, один из скандалов связан с Сербией – одним из немногих союзников России в Европе. Случился он в сентябре 2020 года. Тогда Захарова сравнила визит сербского президента Александра Вучича к тогда еще американскому лидеру Дональду Трампу в США с известной эротической сценой из фильма "Основной инстинкт". Свои ассоциации она подкрепила коллажем. Впоследствии за хамскую публикацию чиновницы перед Вучичем пришлось извиняться самому Владимиру Путину.

В середине декабря 2021 года Захарова выступила с сенсационным "заявлением". Она обвинила украинских дипломатов в том, что они якобы торгуют гражданством. В такой способ тогда пытались прикрыть скандал, в который попала сама Москва – контрабанда кокаина из посольства России в Аргентине.

Много фейков, озвученных Захаровой, касаются войны на Донбассе. В частности, в конце октября 2021 года она обвинила Украину в "военном наступлении на Донбасс". Ссылалась пресс-секретарь российского ведомства на ложные сообщения изданий боевиков. На самом деле атаки готовит лишь российская сторона.

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