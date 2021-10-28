Россия видит на Донбассе "серьезное обострение" из-за ВСУ

Захарова фактически легализовала лживые сообщения, распространявшиеся в телеграм-каналах и оккупационных СМИ. На официальном брифинге министерства иностранных дел России чиновница заявила об "угрозе деградации ситуации на Донбассе".

Важно Оккупанты убили на Донбассе бойца из Запорожья Виктора Рачугина

В последние дни мы видим тревожное развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это серьезным обострением ситуации в зоне конфликта. По сообщениям СМИ, 26 августа Вооруженные силы Украины совершили наступательные действия в так называемой "серой зоне" и попытались захватить село Старомарьевка,

– заявила Захарова.

Заметим, что российская чиновница перепутала месяцы и вместо 26 октября сказала – "26 августа".

Что этому предшествовало

Пророссийские СМИ с оккупированной части Донбасса заявили, что 25 октября ВСУ взяли под контроль Старомарьевку. Штаб Операции Объединенных сил сразу же опроверг эту информацию. В то же время в ВСУ объяснили, что фейк о взятии Старомарьевки – это очередная попытка дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

Там добавили, что именно на этом участке оккупанты, нарушая режим тишины, открывали огонь из запрещенного вооружения.

Оккупанты же через некоторое время заявили, что украинская армия "вышла из села". Однако фейк подхватили и российские СМИ. Они писали, что донецкие боевики якобы обратились в ОБСЕ из-за "попыток взятия Старомарьевки". Более того, российские пропагандисты лживо утверждали, что больница и школа в оккупированном городе Тельманово якобы остались без электричества из-за обстрела со стороны бойцов ВСУ.