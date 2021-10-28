Росія бачить на Донбасі "серйозне загострення" через ЗСУ

Захарова фактично легалізувала неправдиві повідомлення, які поширювали телеграм-канали та окупаційні ЗМІ. На офіційному брифінгу міністерства закордонних справ Росії чиновниця заявила про "загрозу деградації ситуації на Донбасі".

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Останніми днями бачимо тривожний розвиток подій на південному сході України. Характеризується це серйозним загостренням ситуації у зоні конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, 26 серпня Збройні сили України здійснили наступальні дії в так званій "сірій зоні" і спробували захопити село Старомар'ївка,

– заявила Захарова.

Зауважимо, російська чиновниця переплутала місяці і замість 26 жовтня сказала – "26 серпня".

Що цьому передувало

Проросійські ЗМІ з окупованого Донбасу заявили, що 25 жовтня ЗСУ взяли під контроль Старомар'ївку. Штаб Операції Об'єднаних сил одразу ж спростував цю інформацію. Водночас у ЗСУ пояснили, що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування.

Там додали, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.

Окупанти ж за якийсь час заявили, що українська армія "вийшла з села". Однак фейк підхопили й російські ЗМІ. Вони писали, що донецькі бойовики буцімто звернулися до ОБСЄ через "спроби взяття Старомар'ївки". Ба більше, російські пропагандисти брехливо стверджували, що лікарня та школа в окупованому місті Тельманово нібито залишилися без струму через обстріл з боку бійців ЗСУ.