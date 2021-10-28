Воїн проходив службу старшим оператором відділення протитанкового взводу механічного батальйону 17 окремої бригади. Боєць мешкав у Запоріжжі.
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Віктор Рачугін 1985 року народження загинув під час обстрілу в районі населеного пункту Новотошківське Луганської області,
– повідомили у ЗМІ.
- У захисника залишився маленький син, якого він сам виховував.
Прощання з героєм відбудеться у суботу, 30 жовтня, на Алеї Захисників у парку Металургів, що в Запоріжжі, о 10:00 ранку.
На Донбасі загинув Віктор Рачугін / Фото Roman Kotlar