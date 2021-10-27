Окупанти продовжують ігнорувати домовленості про перемир'я на Донбасі. Упродовж доби вони вже 9 разів порушили режим припинення вогню.

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Ворожа атака забрала життя українського бійця

На жаль, внаслідок атаки з боку російських найманців український захисник зазнав поранення, що несумісне з життям. У відповідь на обстріл бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь й подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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