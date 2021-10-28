Воин проходил службу старшим оператором отделения противотанкового взвода механического батальона 17 отдельной бригады. Боец жил в Запорожье.
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Виктор Рачугин 1985 года рождения погиб во время обстрела в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области,
– сообщили в СМИ.
- У защитника остался маленький сын, которого он сам воспитывал.
Прощание с героем состоится в субботу, 30 октября, на Аллее Защитников в парке Металлургов, в Запорожье, в 10:00 утра.
На Донбассе погиб Виктор Рачугин / Фото Roman Kotlar